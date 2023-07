¡Ya era hora! Overwatch 2 y otros juegos de Blizzard finalmente llegan a Steam

Más vale tarde que nunca. Algunos de los juegos más populares de Blizzard finalmente llegarán a Steam, después de años de solo estar disponibles a través del cliente del publisher de juegos. El primero de estos videojuegos en estar disponibles será ‘Overwatch 2’ a partir del 10 de agosto de 2023.

Los jugadores todavía tendrán que contar con una cuenta de Battle.net para poder acceder a Overwatch, pero ahora podrán lanzar el juego desde Steam o tendrán acceso a opciones como son los logros, la biblioteca de juegos o la lista de amigos.

“Aunque seguimos comprometidos a invertir y apoyar continuamente a Battle.net, queremos derribar las barreras para que sea más fácil para los jugadores de todo el mundo encontrar y disfrutar de nuestros juegos”, se lee en el anuncio”.

Blizzard también mencionó que el compromiso es que no solo ‘Overwatch 2’, sino otros juegos también estén disponibles a través del cliente de Steam. Sin embargo, la compañía no ha entregado una lista completa de los títulos que planea llevar al cliente de Valve. Otros que parecen perfectos para tener en la biblioteca de Steam son ‘Diablo’, o ‘Hearthstone’ (el juego de cartas, en particular, se beneficiaría de contar con una alternativa para ser lanzado desde Steam). Es más complicado soñar con la posibilidad de poder jugar World of Warcraft (el MMO más famoso del mundo), pero siempre se puede soñar. Por ahora solo nos quedamos con la promesa de que Blizzard compartirá esta lista ‘cuando sea el momento’… lo que sea que signifique esto.

Por desgracia, que Blizzard haya decidido que Overwatch llegue a Steam (y que otros lo acompañen) no son buenas noticias del juego. En estos momentos el título se enfrenta a una crisis importante que, de hecho, justificaría la urgencia de Blizzard de que esté disponible en más plataformas. El informe de ganancias más reciente reveló que la inversión y tiempo de los jugadores en Overwatch 2 disminuyó considerablemente en el trimestre más reciente. Esto, al mismo tiempo, se cruzó con las noticias de la desaparición de la Overwatch League (el espacio competitivo más importante del videojuego).

Así que la llegada de Overwatch a Steam puede simplemente ser uno de los últimos recursos que está utilizando Blizzard para mantener al juego por fuera de los números rojos… y es difícil saber si será suficiente para atraer a nuevos jugadores después de un año de cambios al modelo, contradicciones del equipo y la sensación de que ‘Overwatch 2’ es solo un mal esfuerzo por monetizar la experiencia del videojuego. Solo el tiempo nos podrá dar o no la razón.

Imágenes: Blizzard