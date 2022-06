Xbox Game Pass: Microsoft podría lanzar demostraciones jugables

La guerra entre los servicios de juegos continua. Aunque Xbox Game Pass está disponible hace unos meses y ya reina en los servicios de videojuegos, Sony no se queda atrás. Se espera que el próximo 23 de junio se libere la nueva PlayStation Plus, la fusión entre la PS Plus actual y PS Now. Ante este anuncio Microsoft está pensando en una estrategia de contraataque.

Play Station ofrecerá tres opciones de suscripción, con las cuales los jugadores tendrán la posibilidad de probar demos exclusivos; de esta manera podrán jugar y conocer un título antes de pagar por él; Xbox está pensando en integrar la misma posibilidad. Tal y como informan desde Exputer, el renombrado periodista e insider Tom Henderson argumentó que la empresa está considerando seriamente esta opción con el objetivo de brindar más opciones a los usuarios, además de ayudar a los desarrolladores independientes alrededor del mundo.

Henderson argumenta que los estudios independientes tendrán todo lo necesario para trabajar en estas demos; además, Xbox estaría pensando en ‘recompensarlos’, aunque se desconocen los detalles sobre estas compensaciones. El periodista además explica quela compañía planea anunciar los demos jugables antes de la inauguración del Summer Game Fest que se llevará a cabo el día de mañana 9 de junio. Es decir, posiblemente mañana nos levantemos con el comunicado oficial de la compañía si Henderson no se equivoca.

Sin embargo, el insider informa que la función se implementaría sino hasta el próximo año y estará reservada exclusivamente para los jugadores que estén suscritos a Game Pass. Esto teniendo en cuenta que aún no se ha hecho la distinción necesaria entre los clásicos suscriptores y los de Xbox Game Pass Ultimate. No obstante, la información se debe tomar con pinzas, pues aún no ha sido confirmada por Xbox o Microsoft.

Imagen: Xbox