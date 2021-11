Usuarios de iPhone y iPad ya pueden jugar en Netflix Games

Si eres usuario de iOS y cuentas con una suscripción a Netflix, podrás ir a tu tienda de aplicaciones y actualizar la versión móvil. Desde este momento, Netflix Games está disponible también para ti. Por ahora los juegos podrán descargarse manualmente e individualmente desde la app, pero desde mañana miércoles 10 de noviembre, aparecerán dentro de la aplicación.

El nuevo servicio de la compañía, que ya había llegado a dispositivos Android desde el 3 de noviembre luego de haberse probado en países como Polonia, España e Italia, no tiene un costo extra, no cuenta con publicidad ni tampoco con un sistema de compras internas.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021