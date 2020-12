Twitch prohíbe la palabra ‘Simp’ y el Internet pierde la cabeza

Esta semana Twitch, la plataforma de streaming de juegos, anunció que no permitirá que sus creadores utilicen la palabra Simp. La actualización al listado de palabras prohibidas de la plataforma también incluye los términos ‘Incel’ y ‘Virgin’. La actualización también prohíbe el uso de cualquier emote (emoticones personalizados que canal ofrece como recompensa por una suscripción) que haga referencia a estas mismas palabras.

