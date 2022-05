Sony revela los primeros juegos de su nuevo PlayStation Plus / Game Pass

PlayStation ya tiene Game Pass… más o menos. Si has estado pendiente de las noticias, sabrás que Sony anunció cambios a su servicio de PlayStation Plus, que básicamente se resumen en dos nuevas categorías que te dan acceso a un catálogo de juegos de la PS1, PS2, PS3 y PS4 para jugar en las últimas generaciones de consolas, de manera similar a Nintendo Online y (para decepción de muchos) con la omisión de muchos de los elementos más importantes de Game Pass.

Iniciando la semana, PlayStation ha presentado la lista de juegos que harán parte de este catálogo cuando el servicio finalmente esté activo. Una primera leída nos da la sensación de que no está mal… pero sin duda no es una selección de títulos que de inmediato te motivan a pagar por las categorías extra.

Por ahora, la versión extra es la que más llama la atención. El catálogo de juegos de la PS4 y 5 es sólido con juegos como God of War, Bloodborne, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Collosus o Uncharted 4: A Thief’s End. Las cosas se ven menos interesantes al mirar la lista de los juegos clásicos.

La razón está en que hay muchos juegos de nicho que seguramente los fans más devotos de los videojuegos reconocerán, la selección en general carece de la mayoría de estrellas que los fans de PlayStation esperarían para poder pagar un servicio de este tipo.

Si tuviéramos que hacer una comparación, la lista actual es como si Nintendo hubiera lanzando su catálogo de juegos online sin un título de Mario o The Legend of Zelda.

A continuación, les compartimos la lista. Recuerden que los usuarios que paguen por PS Plus Extra tendrán acceso a los juegos de la PS4 y PS5, mientras que los que paguen por PS Plus Deluxe tendrán además el catálogo de títulos clásicos de la PS2 y PS Clásica.

Estos son los juegos de la PS4 y PS5, disponibles con el nuevo PS Plus

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

De otros estudios

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor*** | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Estos son los juegos de la PS, PS2 y PSP disponibles con el nuevo PS Plus

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation

Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

De otros estudios

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

Worms World Party | Team 17, PlayStation

Worms Armageddon | Team17, PlayStation

Estos son los juegos de la PS3 Games (via streaming)

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

De otros estudios

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Imágenes: Sony