Se filtran primeras imágenes de un nuevo juego RPG de PlayStation

Aunque varias empresas se han sumado al mercado de videojuegos, para nadie es un secreto que será casi imposible destronar a PlayStation y Xbox como los principales fabricantes de videojuegos y consolas. De hecho, es bien sabido que ambas compañías están invirtiendo una importante cantidad de dinero, principalmente en su línea de videojuegos.

Tanto Xbox como PlayStation pretenden reforzar sus propiedades intelectuales existentes, además de crear nuevos títulos. En el caso específico de PlayStation, es bien sabido que están desarrollando varios juegos exclusivos. De hecho, se venía hablando de nuevos IP, que habían sido desconocidos, al menos hasta hoy. Recientemente se filtró un video en el que se ve un juego totalmente nuevo y desconocido para los gamers.

La filtración llegó por parte de Resetera, el portal web de videojuegos más famoso del internet. Allí solo se mencionaba que el título es RPG y que está siendo desarrollado en Unreal Engine 5. Vale la pena recordar que este motor gráfico de última generación pertenece a Epic Games, por lo que podríamos intuir que el juego llegará para la PlayStation 5.

Por otro lado, Dusk Gulem, el reconocido filtrador de la industria de videojuegos, se sumó a las filtraciones y anunció algunos otros detalles. Según Gulem, quien asegura haber tenido acceso a material relacionado con el juego, éste ya se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. Eso sí, el video filtrado es apenas una build muy antigua.

«Aunque obviamente no puedo decir si esto saldrá o no, diré que personalmente he visto mucho más de este juego y cosas más recientes que las de este clip. El título en sí, más allá de este vídeo, está al menos en un punto en el que actualmente tiene todas las voces grabadas y la música compuesta.», aseguró el leaker.

Ahora solo queda esperar nuevas noticias al respecto por parte de la compañía.

