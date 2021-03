Rocket League también llegará a los celulares

No tienes excusa para no estar jugando ‘Rocket League’. Hace un par de meses el juego pasó a ser free to play (gratis de jugar) en la mayoría de plataformas existentes. Ahora el título también llegará a dispositivos Android y iOS, aunque no de la misma forma. El título de fútbol con carros aterrizará en forma de un spinoff llamado ‘Rocket League Side Swipe’.

En términos del juego, el concepto es prácticamente el mismo que el de la versión para PC. En este caso la lucha por equipos parece limitarse a encuentros entre dos vs dos en vez de tres, vs tres. También podrás competir en partidos de 1 vs 1. Tampoco cuenta con la perspectiva 3D, sino que se limita a 2D con los arcos elevado. La idea es que los partidos que juegues en esta versión sean encuentros mucho más rápidos.

Los carros se controlarán al deslizar el dedo por la pantalla. Dependiendo de qué tan rápido o despacio lo muevas se determinará la velocidad el coche.

No es claro cómo funcionará el sistema para adquirir nuevos vehículos o elementos cosméticos con los cuales decorarlos. Es más que seguro que el título será de jugar, pero lo que no queda del todo claro es cómo funcionarán las micro transacciones.

Por ahora ‘Rocket League Side Swipe’ está en beta en Australia y Nueva Zelanda, sin detalles de cuánto llegará el juego al resto del mundo.

Imágenes: Psyonix