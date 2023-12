¡OJO! DNF Duel será el siguiente juego gratuito de Epic Games por 24 horas

Mucha atención, porque el próximo jugo gratuito de la tienda de Epic Games durante su semana de regalos se ha filtrado: DNF Duel.

La fuente de la información es Billbil-Kun, que es una fuente de confianza considerando que él fue quien en primer lugar reportó sobre la semana de regalos y Destiny 2 como el primer título que sería regalado. De acuerdo con la información compartida el título reemplazará a ‘Destiny 2: Legacy Collection’ este 20 de diciembre después de las 11:00 AM, hora estándar.

🚨 EGS GIVEAWAY 2 CN 🚨

A new «Mystery Game 2 CN» popped up at Epic Games Store, which is dedicated for China

+ DNF Duel (from EGS) is blacklisted in China

So, we can safely affirm that DNF Duel will be our 2nd giveaway (except in China)https://t.co/dqUOzoxd1o

— billbil-kun (@billbil_kun) December 19, 2023