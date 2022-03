No habrá E3 en 2022

Será un julio diferente, con el anuncio de que la feria más importante de videojuegos en el año ha cancelado el evento.

La noticia llega a través de Will Powers, líder de relaciones públicas para Razer. A través de Twitter, él afirmó que este jueves habían recibido una carta informando de la cancelación de la versión digital de E3 2022. Otros medios han confirmado la existencia del correo.

Just got an email… It’s official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this…

— Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022