Microsoft llevará Call of Duty a consolas de Nintendo por 10 años

El acuerdo llevará los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo hasta 2033. El compromiso de Microsoft es llevar títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores en más plataformas.

Microsoft y Nintendo han firmado un acuerdo por 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo y con las mismas características (día y contenidos) que ofrece a los jugadores de Xbox y PlayStation.

«Nos comprometemos a ofrecer a largo plazo el mismo acceso a Call of Duty a otras plataformas de juego, ofreciendo más opciones a más jugadores y más competencia al mercado de los videojuegos», afirmó el presidente de Microsoft, Brad Smith. El acuerdo reza que Xbox lanzará simultáneamente sus juegos y los de Activision Blizzard en las plataformas de Nintendo.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023