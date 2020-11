Magic: The Gathering anuncia torneo en América Latina gratuito

Los jugadores de Magic: The Gathering tienen una oportunidad única de mostrar su talento y habilidad en el juego de cartas coleccionables más popular del mundo y, además, ganar premios en efectivo por un total de 45,000 dólares. Del 21 de noviembre al 13 de diciembre se llevará a cabo la primera edición del Magic: The Gathering Latam Challenge, un torneo abierto al público y exclusivo para jugadores de Latinoamérica. Totalmente jugado en MTG Arena, disponible para PC y Mac, el torneo seguirá las reglas del formato Standard y reunirá un máximo de 2048 competidores.

Cualquier jugador de Latinoamérica puede registrarse en el torneo a través de este enlace

El Magic: The Gathering Latam Challenge se jugará en tres etapas. El primer clasificatorio tendrá lugar el 21 de noviembre, cuando los primeros 2048 jugadores registrados se enfrenten mediante formato suizo. El siguiente fin de semana, una nueva ronda clasificatoria contará con los 512 mejores de la fase anterior y definirá a los ocho finalistas, que disputarán la etapa final de playoffs entre el 11 y 13 de diciembre, con transmisión en vivo a través del canal de Magic en Twitch y comentarios de jugadores profesionales de MTG.

El campeonato distribuirá el premio total de 45,000 dólares entre los 8 mejores del torneo. El reglamento completo se puede encontrar aquí.

Sin duda, el campeonato es una oportunidad de Wizards of the Coast para reconciliarse con su público en esta región. El aumento del dólar ya hace que Magic the Gathering sea un hobby costoso para muchos de sus jugadores, en especial con el dólar en constante aumento. Si a este se le suma la polémica por productos como ‘Secret Lair: The Walking Dead’ (un set de cartas limitadas con temática del show de zombis de AMC) que no estuvo disponible para ningún país en la región, es un consuelo el contar con estas oportunidades para los jugadores de la región.

