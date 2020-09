Los videojuegos de octubre de 2020 más esperados

Los amantes de los videojuegos no tienen que esperar hasta el 31 de octubre por dulces. De hecho, todo el mes parece estar bastante lleno de algunos títulos que ocuparán la agenda del décimo mes del año para muchos. En ENTER.CO te pasamos la lista para que no se te olvide comprarlos o pedir la excusa médica.

Disponible en: Nintendo Switch el 1 de octubre

¿Juegos gratis? La principal razón para prestar atención al título de celebración del aniversario de ‘Super Mario’ es porque no tienes que pagar por él. Disponible para todos aquellos con una cuenta de Nintendo Online, ‘Super Mario Bros. 35’ es una experiencia de Battle Royale que te pondrá en contra de otras 35 personas para ver quién es el mejor plomero al final del día. También sugerimos jugar desde el día 1, pues solo estará disponible por 6 meses.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Disponible en: Xbox One y PS4 el 1 de octubre

¡’Crash Bandicoot’ está de está de regreso! ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ es la primera secuela real que recibimos de la franquicia en mucho tiempo y que se mantiene en el género de los platfomers. Lo más importante es que trae muchos elementos nuevos a la franquicia. Por primera vez podrás jugar con más de dos personajes, con niveles para Coco, Neo Cortex, Dingodile y Tawna. Además de esto tendrás modos competitivos, nuevas máscaras que traen diferentes power ups y la promesa del encanto del ‘Crash’ clásico.

‘Star Wars: Squadrons’

Disponible en: PS4, Xbox One y PC el 2 de octubre

Los fans de ‘Star Wars’ no tiene película en 2020, pero quizás si un juego que recompense los estrenos menos estelares de los últimos años. ‘Star Wars: Squadrons’ te permitirá pilotear las naves más emblemáticas de la franquicia. Ya sea que quieras pilotear un TIE Fighter para el imperio, o te sumes a los rebeldes con un X-Wing, la promesa está en un combate aéreo inmersivo y emocionante. También cuenta con un modo de multijugador, en caso de que quieras demostrar quién de tu grupo es el mejor piloto, en una galaxia muy, muy lejana.

‘Amnesia: Rebirth’

Disponible en: PS4 y PC el 20 de octubre

No podemos hablar de los videojuegos de octubre de 2020, sin al menos un juego de terror. La nueva entrada en la saga de Amnesia te pone en el rol de Tasi Trianon. No sabemos cómo, ni por qué, pero te despiertas en pleno desierto en Argelia. Han pasado días. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde están los demás? Sigue las huellas del viaje, reúne los fragmentos de tu pasado hecho añicos; es tu única oportunidad de sobrevivir al despiadado horror que amenaza con devorarte.

Disponible en: PC el 27 de octubre

¿Llevas mucho tiempo sin jugar WoW? Octubre parece el mejor momento para regresar con la salida de ‘World of Warcraft: Shadowlands’, la próxima gran expansión del MMO RPG. Algunas de las cosas que traerá ‘Shadowlands’ son cinco nuevas zonas para explorar, la agregación de las Curias (o Convenants) que permitirá escoger misiones únicas y la llegada de Torghast: una mazmorra infinita y cambiante con da nueva aventura.

‘Watch Dogs: Legion’

Disponible en: PS4, Xbox One y PC el 29 de octubre

Derrotar al ‘Gran Hermano’ no es tarea fácil. Por fortuna tienes (literalmente) a todo Londres como tu aliado. En una versión distopica (o al menos no tan cercana a 2020) eres parte de los agentes de Dedsec. ¿Tu misión? Reclutar nuevos aliados que te ayuden a sabotear e impulsar tu causa para debilitar la dictadura militar de Albion. No por nada es el cierre a los videojuegos de octubre de 2020.

Imágenes: PS4