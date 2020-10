Los juegos que estarán disponibles en lanzamiento de la Xbox Series X

La Xbox Series X y Series S han, sin duda, captado la atención de muchos. No solo por su precio (la Xbox Series S es ridículamente económica), sino también por el hecho de que con servicios como Game Pass ofrecen una de las mejores opciones para el bolsillo para adquirir juegos. A menos de un mes para su llegada a las tiendas del mundo, Xbox reveló la lista de juegos que estarán disponibles para ser jugados en la Xbox Series X en su lanzamiento.

La lista está compuesta por títulos nuevos (como ‘Assassin’s Creed: Vallhala’), así como juegos de la generación pasada. También incluye aquellos títulos con Smart Delivery, que de manera simplificada son títulos que permiten ser jugados en diferentes plataformas evitando comprar una edición para PC y otra para Xbox. También menciona cuáles de estos juegos estarán disponibles a través de Game Pass.

‘Assassins Creed Valhalla’ (Smart Delivery)

‘Borderlands 3’ (Smart Delivery)

‘Bright Memory 1.0’ (Smart Delivery)

‘Cuisine Royale’ (Smart Delivery)

‘Dead by Daylight’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘Devil May Cry 5’: Special Edition

‘DIRT 5’ (Smart Delivery)

‘Enlisted’

‘Evergate’

‘The Falconeer’ (Smart Delivery)

‘Fortnite’

‘Forza Horizon 4’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘Gears 5’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘Gears Tactics’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘Grounded’ (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

‘King Oddball’

‘Maneater’ (Smart Delivery)

‘Manifold Garden’ (Smart Delivery)

‘NBA 2K21’

‘Observer: System Redux’

‘Ori and the Will of the Wisps’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘Planet Coaster’ (Smart Delivery)

‘Tetris Effect: Connected’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘The Touryst’ (Xbox Game Pass y Smart Delivery)

‘War Thunder’ (Smart Delivery)

‘Warhammer: Chaosbane Slayer Edition’

‘Watch Dogs: Legion’ (Smart Delivery)

‘WRC 9 FIA World Rally’ Championship (Smart Delivery)

‘Yakuza: Like a Dragon’ (Smart Delivery)

‘Yes, Your Grace’ (Smart Delivery)

A diferencia de la PlayStation, el lanzamiento de la próxima generación de Xbox no traerá ningún título exclusivo de la consola en su lanzamiento. Dicho esto, si le dará acceso anticipado a algunos juegos que ya están disponibles en PC a aquellos con una Xbox Series X o Series. Por ejemplo, está ‘Yakuza Like a Dragon’, que estará disponible desde noviembre, aunque llegará a la PS5 hasta 2021.

También cabe mencionar que la lista tampoco incluye todos los títulos que estarán disponibles a través del servicio de ‘Game Pass’, que es el mayor atractivo para la nueva generación, dando una biblioteca enorme a la Xbox Series S, que solo puede utilizar versiones digitales. Es un combo que para muchos puede ser la carta de triunfo en esta generación frente a PlayStation.

Imágenes: Xbox