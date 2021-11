Lo que hay detrás del desplome de Activision

Cuando ‘Diablo IV’ y ‘Overwatch 2’ se revelaron en la Blizzcon de 2019, tanto Activision Blizzard Inc., como el público, esperaba probar al menos la versión beta de los juegos en 2021. Sin embargo, en la versión de este año del evento, no hubo anuncio alguno sobre su lanzamiento, pero sí hubo comunicado. En él la compañía confesó que «tenerlos listos tardará más de lo previsto». Eso, sumado a las proyecciones del último trimestre del año en donde se sugiere que ni siquiera el lanzamiento de ‘Call Of Duty’ salvará a la empresa de su estancamiento, hizo que las acciones de Activision se desplomaran un 14 % el pasado miércoles.

La compañía, que no veía una caída de este tipo desde noviembre de 2018, enfrenta una dura crisis de reputación por cuenta de la demanda hecha en julio por el Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California por acoso sexual que salpica puntualmente a Blizzard: la división encargada de desarrollar tanto Diablo IV como Overwatch 2.

Las acusaciones dan cuenta de injustas condiciones laborales para las mujeres y sostienen la existencia de un cuarto de hotel conocido como ‘Suit Cosby‘, en donde el director creativo, Alex Afrabiasi, presuntamente acosaba y mantenía relaciones con sus compañeras.

Activision, por su parte, no ha salido bien librada en su forma de afrontar los señalamientos, pues ha optado por cuestionar las denuncias alegando que son «viejas y sacadas fuera de contexto». Esta actitud generó una ola de rechazo por parte de los empleados quienes a través de una cuenta en Twitter han expresado su decepción y en donde, pese a que han habido más de 20 despidos, exigen acciones contundentes para ponerle fin a ciertas conductas internas. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores investiga la forma en que la empresa manejó las acusaciones.

Para mitigar el desplome de Activision y mejorar la reputación de la compañía, su director, Bobby Kotick, aseguró la semana pasada que asumirá un recorte salarial del 99.9 %, se comprometió a contratar 50 % más mujeres y personas no binarias en el próximo quinquenio, y sostiene que pondrá fin al arbitraje obligatorio ante denuncias de acoso sexual y discriminación.

