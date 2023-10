La PS5 Slim te pedirá una conexión a internet para poder emparejar la unidad lectora de discos

La noticia sobre la nueva PS5 Slim ha generado una gran controversia entre los jugadores. En las últimas horas se reveló que esta consola requiere una conexión a internet para poder instalar la unidad lectora de discos, un detalle que no ha sido comunicado oficialmente por Sony.

La filtración de los paquetes con Call of Duty: Modern Warfare 3 fue la que reveló este requisito. En la caja se encuentra un aviso que indica: «Se requiere una conexión a Internet para emparejar la unidad de disco y la consola PS5 durante la configuración». Esto ha provocado preocupación entre los usuarios, ya que temen que los servidores de Sony puedan caer en algún momento o, en un escenario más drástico, sean dados de baja. Esto dificultaría la instalación de la unidad lectora de discos en el futuro.

Aunque el motivo de este requisito no ha sido oficialmente explicado por Sony, se especula que podría tener como objetivo evitar el uso de componentes no oficiales o falsificados. Al requerir un emparejamiento en línea, la compañía podría garantizar que la unidad lectora de discos conectada a la PS5 Slim sea legítima y que no se utilicen periféricos no autorizados para ejecutar juegos pirateados.

Sin embargo, es importante destacar que este requisito de conexión a Internet se limitaría a la instalación de la unidad lectora de discos en los modelos de PS5 Slim. Una vez emparejada, no sería un requisito permanente para la ejecución de juegos físicos. A pesar de esta aclaración, los jugadores siguen preocupados por la dependencia de los servidores de Sony y la posibilidad de que el proceso de validación del hardware ya no esté disponible en el futuro.

Es importante recordar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Sony, por lo que todavía existe incertidumbre en torno a los detalles precisos de este requisito de conexión a Internet. La fecha de lanzamiento de la PS5 Slim aún no ha sido confirmada.

Imagen: Sony