Kobayashi San tendrá un juego para la PS4 y Nintendo Switch

Este miércoles fue un día triste para los amantes del anime. Tuvimos que decir adiós a la segunda temporada de Kobayashi San (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S). Sin embargo, los fans de la serie quizás no tengan que esperar tanto para ver de regreso a su maid dragona favorita. Poco después de la transmisión del último capítulo del anime se anunció que lanzará un juego de la franquicia para la PS4 y Nintendo Switch.

El juego es el primer título de Kobayashi San y será producido por Bushiroad. La compañía es una desarrolladora japonesa, mejor conocida por estar detrás de Vanguard (el juego de cartas), BanG Dream! y Symphogear XD Unlimited. Si es la primera vez que escuchas de muchos de estos títulos, no estás solo.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid PS4/Switch game

«Burst Forth!! Choro-gon☆Breath» 1st Visual🐲💘

Tohru (CV. Yuuki Kuwahara)

A dragon who became Miss Kobayashi’s maid.

Looks down on humans but adores Miss Kobayashi.

Considers herself the ultimate maid.#maidragon_game pic.twitter.com/5U5IejHsdV

— 🐲ちょろブレ🐲小林さんちのメイドラゴン 炸裂‼ちょろゴン☆ブレス (@maidragon_game) September 23, 2021