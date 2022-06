Hay Nintendo Direct en junio… pero no de juegos de Nintendo

Bueno… al final sí tenemos un Nintendo Direct en junio. Pero, seamos honestos, no es el que esperabas.

A new #NintendoDirectMini: Partner Showcase is on the way! Watch on-demand via our YouTube channel beginning Tuesday, June 28 at 6am PT for roughly 25 minutes of info on upcoming third-party #NintendoSwitch games.

Subscribe & turn on notifications here: https://t.co/SZA1P3RSHS pic.twitter.com/8hmCJ1p5EX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 27, 2022