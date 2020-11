Fortnite podría regresar a los dispositivos iOS a través de la nube

para disfrutar de estos Fortnite en los dispositivos iOS se utilizaría el buscador de Apple, no una aplicación en la App Store.

La disputa entre Epic Games, Apple y Google está lejos de terminar. Lo que significa que, por ahora, los usuarios de iOS no tienen forma de disfrutar Fortnite en sus dispositivos móviles. Pero un reporte de la BBC indicaría que el juego battle royale habría encontrado una manera de regresar a estos equipos. El vacío legal estaría en la versión de Nvidia GeForce Now para la nube, el servicio de streaming de videojuegos, que está preparando su llega a los equipos Apple.

¿Por qué permitiría jugar Fortnite en estos dispositivos? La razón está en que para disfrutar de estos juegos se utilizaría el buscador de Apple, no una aplicación en la App Store. De acuerdo con la BBC, la nueva versión de este servicio, estaría llegando en diciembre a los dispositivos con iOS y le daría la avenida perfecta a Epic Games para ofrecer su juego sin violar las normas de la tienda.

El vacío legal está en que Apple no permite Fortnite, debido a que la app decidió entregar una vía externa dentro de su app en la tienda para que los jugadores pudieran comprar V-Bucks (la moneda dentro del juego) sin tener que pagar la comisión del 30% que la tienda cobra a todas las transacciones dentro de ella. Al ofrecer el servicio dentro del navegador y no la App Store, Fortnite no estaría violando los términos de Apple.

La duda está en que Apple no es de los que deja pasar este tipo de cosas por alto. Una alternativa que puede encontrar para bloquear esta opción es utilizar el mismo argumento que tiene con las apps de juegos por suscripción, en el que solo permite aquellas que ya se encuentren dentro de su tienda (la razón por la que Xbox Game Pass ha tenido tantos problemas en llegar a iOS). La segunda ruta es que Apple ya haya tenido la conversación con Nvidia y hubiera acordado que Fortnite no puede ser parte de los títulos de su servicio en la nube, al menos hasta que el pleito legal esté resuelto.

También es importante mencionar que esta opción puede no ser atractiva para los usuarios de iOS. El servicio de Nvidia no es gratuito y supondría un gasto adicional en un juego que es atractivo, precisamente, por ser gratis. Hay una opción que permite jugar una hora, sin pagar, por sesión, pero en un título como ‘Fortnite’ contar con este contrarreloj puede no valer las molestias, en especial cuando todavía se puede jugar en la Switch, PS4, Windows y dispositivos Android.

Por ahora, ni Apple, ni Epic o Nvidia han comentado sobre el reporte de la BBC. Considerando que en estos momentos corre una demanda que solicita al Comité Antimonopolio el investigar a Apple y las políticas de su tienda, se trata de un tema bastante sensible que, con claridad, todas las partes prefieren evitar tocar por ahora.

