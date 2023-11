El creador de ‘Gears of War’ cree que la franquicia necesita un reboot como ‘God of War’

Han pasado cuatro años desde que recibimos ‘Gears of War 5’, pero por ahora no hay señales del regreso de la franquicia. Es algo que sorprende, considerando que el TPS (juego de disparos en tercera persona por sus siglas en inglés) es una de las propiedades originales más populares de Xbox. Sin embargo, Cliff Bleszinski, creador de ‘Gears of War’ cree que quizás este descanso pueda ser positivo, pues la franquicia debería ser reiniciada de la misma manera en la que lo hizo ‘God of War’.

Una lección de historia: Bleszinski hizo parte del equipo que desarrolló el TPS cuando ‘Gears of War’ era una propiedad de Epic Games. Los primeros tres juegos de la franquicia fueron desarrollados por Epic con Bleszinski siendo parte del equipo detrás de la primera entrada del TPS. Sin embargo, cuando la compañía cambio su modelo de negocios y se lanzó casi que por completo a trabajar en ‘Fortnite’, Microsoft creó un estudio 100% dedicado a Gears of War llamado ‘The Coalition’.

Después de su salida de Epic Games Bleszinski fundó su propia compañía de videojuegos llamada Boss Key Productions. Pero, después del lanzamiento poco exitoso de sus dos primeros juegos (que incluye el fiasco de anunciar ‘LawBreakers’ como un juego gratuito, pero que llegó a las tiendas con un precio de entrada) la compañía cerró. Actualmente se encuentra alejado del mundo de los videojuegos y trabaja como inversionista, autor de libros y administrador de dos restaurantes. Pero su tiempo por fuera de la industria no lo ha dejado sin ideas sobre lo que debe ocurrir con ‘Gears of War’. En una entrevista para Comicbook.com se le preguntó si alguna vez regresaría a la franquicia. Bleszinski dejó la puerta abierta, pero con una condición: ‘Gears of War’ tendría que tener un pequeño reinicio.

«Creo que [Gears of War] necesita un pequeño reinicio, como lo hizo God of War», dijo Bleszinski. “Y siempre he dicho, [Xbox Boss] Phil Spencer tiene mi número, estaré encantado de ayudarlo. Los engranajes siempre estarán cerca y serán queridos en mi corazón”.

Bleszinski también habló un poco más sobre la importancia que tiene la franquicia. En la entrevista recordó algunas de las decisiones que se tomaron en los primeros tres juegos que, para él, ayudaron a su popularidad. Por ejemplo, aseguró que uno de los momentos más icónicos de los juegos está en la muerte de Doom. En ‘Gears of War 2’ el co-protagonista de la historia se sacrifica para asegurar que Marcus y compañía puedan continuar con su viaje después de que en el anterior juego tuviera que asesinar a su esposa que había sido secuestrada y convertida dentro de una colmena Locust:

«En mi opinión, se ha convertido en una de las escenas más poderosas en la historia de los videojuegos«, dijo Bleszinski. “Estoy muy, muy orgulloso de ello. Solo saber que atravesé esa pantalla y ese controlador y que pude afectar a las personas de una buena manera y hacer que muchos de ellos simplemente se detuvieran e incluso lloraran, significa muchísimo para mí. Gears Nation, siempre los amaré chicos”.

Por ahora ni Xbox ni The Coalition han confirmado el desarrollo o lanzamiento de un nuevo juego de ‘Gears of War’.

Imágenes: Xbox