Continúan los despidos masivos: Bungie también elimina a una parte de su personal

Los despidos masivos continúan en 2023. En esta ocasión un reporte de Bloomberg asegura que Bungie, la compañía desarrolladora detrás de ‘Destiny’ habría realizado una reunión este lunes para anunciar los nuevos recortes de personal. Por ahora no es claro cuántos puestos serán eliminados esta semana.

Bungie es el segundo estudio de Sony en las últimas semanas que ha sido golpeado por una tanda de despidos masivos. La compañía fue adquirida en julio de 2022 por $3.6 mil millones de dólares. Sin embargo, en meses recientes Sony había anticipado que realizaría recortes al mismo tiempo que reducirían la escala de muchos de sus proyectos.

Por ejemplo, a inicio de octubre de 2023 múltiples reportes indicaron que Naughty Dog, la compañía detrás de ‘The Last of Us’ había terminado los contratos de al menos una decena de trabajadores, al mismo tiempo que otros pequeños desarrolladores informaban a través de sus redes sociales que habían sido despedidos del PlayStation’s Visual Arts (un equipo dedicado a apoyar algunas de las franquicias más importantes de PlayStation). Otros recortes dentro de estudios recientemente adquiridos por Sony incluyeron a Media Molecule (el grupo detrás de los juegos ‘Dreams’ y ‘Little Big Plannet’).

Liana Ruppert, que hasta este lunes trabajaba como Community manager para Bungie, confirmó la tanda más reciente de despidos: “trabajar en videojuegos cuando sufres de alta ansiedad durante una tendencia a despidos masivos (a través de toda la industria) hace cualquier invitación a nueva reunión sea ‘esta es en la que lo perderé todo’ y eso es súper divertido”, lee una publicación esta mañana en X. “Mi corazón está roto por todos los afectados. Ahora estoy buscando oportunidades. Tengo 21 años de experiencia en la industria de los videojuegos, producción para medios y manejo de comunidades. Lo estoy procesando y estoy destruida. No sé qué hacer a partir de ahora… este era mi hogar. Me siento completamente perdida”.

working in games when you have high anxiety during a mass layoff trend (across the whole industry) is panicking at every new meeting invite like “is this the one where I lose everything” and that’s super fun 🫡

— Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) October 30, 2023