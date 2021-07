Zuckerberg quiere convertir Facebook en un ‘metaverso’ online

Zuckerberg les dio indicaciones a sus empleados sobre el futuro de Facebook, la empresa dejará de pensar en la red social como contenidos 2D que consumimos a ser un ‘metaverso’ pensado en 3D. El CEO explicó que el ‘metaverso’ es la interconexión de experiencias, el próximo paso después del Internet móvil, y que conectará la vida privada, laboral y digital, creando un ecosistema en el que el usuario no solo consumirá los contenidos, sino que los creará.

En pocos palabras, Facebook se convertiría en una serie de plataformas interconectadas, por medio de hardware de realidad virtual y realidad aumentada. Aunque la compañía solo podría jugar papel en una parte, pues el metaverso se refiere a la experiencia unificada de todo Internet. En pocas palabras, estamos hablando de la existencia de un avatar, que le pertenece exclusivamente al usuario y con el que navega a través de diferentes portales. Para los que han leído o visto la película de Ready Player One este concepto puede sonarles conocido.

Con esto establecido, Zuckerberg aseguró que los equipos internos de comunidades, creadores, comercio y realidad virtual tendrán más trabajo para lograr llevar su visión de ‘metaverso’. Por supuesto, este concepto no es nuevo, The New York Times este mes habló sobre esto y como empresas como ‘Fortnite’, ‘Roblox’ y ‘Animal Crossing: New Horizons’ tienen elementos de este tipo.

Para leer más sobre Facebook, visita este enlace.

Por su parte, Zuckerberg le explicó en una entrevista para el podcast de The Verge que después de la pandemia una realidad híbrida tiene más sentido que antes. «Podemos estar en una reunión y una versión digital mía podría estar sentada en tu sofá y una tuya en mi sofá; esto nos daría una idea de cercanía diferente, pero real», resaltó. Además, explicó que, aunque VR y AR tienen un papel muy importante, en su visión de metaverso los computadores también tendrán un papel fundamental.

Es interesante que este anuncio de Zuckerberg llegue justo unas semanas después de que Biden, presidente de Estados Unidos, firmara una Orden Ejecutiva. En esta se daban recomendaciones para hacer cambios y evitar el crecimiento y actividades de los actuales monopolios como Facebook. Esta nueva dinámica haría que la compra de emprendimientos y startups por parte de las empresas que ya son grandes se complique y sea evaluada con más detalle por el gobierno, lo que podría hacer mucho más lento la adquisición de empresas con la tecnología que busca Facebook.

Tendremos que ver como el cambio se dará en los próximos años y cómo se construirá este metaverso en donde la presencia y ayuda del usuarios será necesaria para tener éxito.

Imagen: Archivo ENTER.CO