YouTube comenzará a esconder los ‘No me gusta’ de los videos

Un cambio importante se viene para YouTube. La plataforma de video confirmó que pronto no mostrará la cantidad de ‘No me gusta’ que tiene un video.

¿Qué significa esto para los usuarios? El botón de no me gusta no desaparecerá, pero en adelante no podrás ver el conteo de esta reacción, a diferencia de los ‘Me gusta en los videos’. Esta información todavía estará activa para los creadores. YouTube no ha dejado claro si también seguirá utilizando esta métrica dentro de su algoritmo para posicionar videos o recomendarlos.

De acuerdo con YouTube, la principal razón por la que se esconderá el número de No me gusta está en que a menudo eran utilizados como un método de acoso a los creadores de contenido.

“En resumen, los datos de nuestro experimento mostraron una reducción en el comportamiento de ataque de aversión (cuando se ocultaban los ‘No me gusta’). También escuchamos directamente de los creadores más pequeños y de aquellos que recién comienzan que están siendo afectados injustamente por este comportamiento, y nuestro experimento confirmó que esto ocurre en una proporción mayor en los canales más pequeños”, lee la publicación en el blog de la plataforma.

Los no me gusta sin duda son una manera de atacar un video. Para dar un ejemplo reciente, el video del tráiler de la expansión de la Nintendo Switch hoy tiene 173.000 no me gusta, en comparación con los 10.000 me gusta. Aunque en videos con una cantidad tan masiva de visitas este comportamiento rara vez afecta su distribución, para los creadores más pequeños sí se convierte en una manera muy efectiva de atacar un contenido y, en cierta manera, silenciarlo.

“Queremos crear un entorno inclusivo y respetuoso donde los creadores tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse. Este es solo uno de los muchos pasos que estamos tomando para continuar protegiendo a los creadores del acoso. Nuestro trabajo no ha terminado y seguiremos invirtiendo aquí”, cierra el comunicado.

Aunque el anuncio asegura que la actualización se aplicará a partir de hoy, al momento de escribir este artículo podíamos ver el número de no me gusta en todos los videos de la plataforma. No es claro si se trata de una actualización que solo aplicará al nuevo contenido que sea lanzado o si comenzará a aplicarse de manera gradual en YouTube durante las próximas semanas.

Imágenes: Foto de Adam Fejes en Pexels