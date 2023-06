Ya no tendrás que recibir ‘fotopenes’ no solicitadas por Instagram

El envío de fotos no pedidas por redes sociales es más común de lo que quisiéramos; las mujeres son las principales afectadas. Ahora Instagram quiere empezar a censurar a quienes envían ‘fotopenes’ sin el consentimiento del otro usuario o usuaria.

Meta, compañía matriz de Instagram, anunció a través de su blog oficial que están probando una función que detendrá el envío de imágenes explicitas no solicitadas. La versión de prueba está enfocada en limitar el envío de mensajes a solo texto. Esta limitación estará disponible para aquellos que contactan con un usuario que no los sigue, de manera que si alguien a quien no sigues intenta contactarte vía mensaje directo (DM), solo podrá enviarte un mensaje escrito.

La compañía explicó que, si el usuario acepta el mensaje, la otra cuenta entonces obtendrá la posibilidad de enviarte imágenes, fotos, videos, etc. “En la práctica, esto significa que las personas ya no podrán recibir imágenes o videos no solicitados de personas a las que no siguen”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con The Guardian, la medida surgió luego de que se diera a conocer la investigación de ‘Center for countering digital hate’. El informe reveló que los trolls usan los mensajes directos para bombardear a mujeres famosas o adineradas con fotos y videos explicitas no solicitadas.

La investigación analizó 8720 solicitudes de mensajes enviadas a Rachel Riley, presentadora de televisión, Jami Klingler, defensora de la seguridad de las mujeres y Sharan Dhaliwa, editora de revista. De esos mensajes, al menos el 6% tenían contenido que viola las pautas de contenido de Instagram. El informe pone como ejemplo a Riley, quien recibió dos docenas de videos explícitos enviados por el mismo hombre.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento de esta nueva función, lo cierto es que Instagram ya la está probando, por lo que sería cuestión de unos meses para que llegue a los usuarios.

Imagen: Prateek Katyal