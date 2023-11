Elon Musk dice que X (Twitter) está cerca de ser rentable… pero cuesta creerle cuando mes a mes está perdiendo anunciantes importantes. En esta ocasión la red social perdió a IBM (la empresa de computadores) después de que la compañía suspendiera todos sus anuncios debido a temores por el incremento de post antisemitas en la red social.

Todo comenzó cuando Musk, a través de su perfil en X (Twitter) respondió al comentario de un usuario que aseguraba que “los judíos tienen un odio contra los blancos”:

“Las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. Estoy profundamente desinteresado en que me importe una mierda ahora que las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante comprensión de que a esas hordas de minorías que apoyan la inundación de su país no les agradan demasiado. Quieres que te digan la verdad en la cara, ahí está”.

El dueño de X (Twitter) entonces utilizó su perfil para responder: “Has dicho la verdad”.

Okay.

Jewish communties have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them.

I’m deeply disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations coming to the disturbing…

— The Artist Formerly Known as Eric (@breakingbaht) November 15, 2023