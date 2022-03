¿Usuario de iOS? Así puedes hacer tus propios GIF sin salir de Twitter

Hasta hace unos días, para usar un GIF en Twitter, debías buscarlo en la biblioteca de este tipo de archivos que la red tiene dispuesta. Sin embargo, la red social anunció que desde hoy es posible utilizar la cámara de tu celular para crear GIFs animados propios. Eso sí, esta función solo está habilitada para los usuarios de Apple.

Para hacer tu propio GIF sin recurrir a la biblioteca de archivos, debes dirigirte al mismo icono que usas para redactar un tuit nuevo. Cuando lo hagas, deberás hacer clic el botón de la cámara. Allí tendrás tres opciones: podrás elegir entre elegir acompañar tu mensaje con una fotografía, un video y un GIF animado. Selecciona esa última opción, teniendo en cuenta que la grabación del mismo no puede ser muy extensa, sino que solo puede durar unos cuantos segundos.

Una vez hayas grabado tu GIF corto, tendrás la opción de reproducirlo de varias formas: desde la natural, pero también en reversa, en bucle o incluso como un boomerang de Instagram.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022