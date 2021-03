Twitter ya no quiere recortar tus miniaturas

Compartir una imagen en Twitter pude ser un dolor de cabeza. El espacio que la red social da a las miniaturas (que es la vista que tienes antes de abrir el enlace) suele tener la mala costumbre de recortar las imágenes de la peor manera, quitando cualquier tipo de contexto, decapitando personas o incluso resaltando áreas que no se deberían ver.

Twitter anunció que está trabajando en una solución que corregiría este problema. La compañía está probando una función que “te da lo que muestra”. La opción permitiría que las fotos se muestren en todo su tamaño. ‘Más grande y mejor’, esta nueva manera de ver las fotos y miniaturas ocuparía mayor espacio en la línea de tiempo, pero por otro lado permitirá una mayor diversidad en las imágenes que pueden ser compartidas a través de la red social.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021