Twitter te permitirá cambiar la velocidad en videos y audios

Cada vez encontramos más funciones en las redes sociales y aplicaciones que nos ayudan a consumir más rápido el contenido. Un ejemplo claro es la velocidad de las notas de voz en WhatsApp, las cuales, ahora se pueden acelerar para escuchar más rápido. Por otro lado está TikTok, que maneja un formato de consumo ‘rápido’ al deslizar para cambiar de video, además, se puede adelantar si así lo deseamos.

Ahora, Twitter se quiere subir al tren de redes sociales que permiten consumir más contenido en menor tiempo. A través de su cuenta oficial de soporte en Twitter, anunciaron que están probando nuevos formatos de velocidad para reproducir videos y tuits de voz. La opción estará dentro del mismo contenido de video o audio, desde el menú de configuraciones, los usuarios podrán reproducir los archivos en diferentes velocidades.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022