Twitter te avisará antes de que te metas en una conversación «intensa»

¿Cansado de ver una y otra vez peleas y discusiones sin sentido en Twitter? Pues bueno, la red social parece haber escuchado las quejas de cientos de usuarios y está trabajando en una posible solución.

La compañía anunció una nueva función que permitirá a las personas saber si están a punto de entablar una conversación que pueda levantar el ánimo de todos, o pudiera terminar en una gran discusión.

En un tweet, el equipo de soporte de Twitter preguntó si “¿Alguna vez quisiste conocer el ambiente de una conversación antes de unirte?” y pone un ejemplo de una conversación que podría resultar “intensa.”

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021