Twitter se estrena con Community Notes, la nueva función que luchará contra los Fake New

Twitter lanzó Community Notes una herramienta que promete identificar noticias o información falsa. Antes era conocida como Birdwatch, pero esta nueva versión permite que sean los propios usuarios y no Twitter, quienes agreguen contexto a ciertos tuits. ¿Así funciona?

De acuerdo con la red social, ·”las notas de la comunidad se agregan con frecuencia a los Tweets que incluyen imágenes o videos. En muchos casos, estas notas pueden brindar un contexto valioso, no solo para un solo Tweet, sino para cualquier Tweet que contenga los mismos medios”.

Es decir, es un sistema de verificación de información en Twitter, en el que a un tuit se le agrega una ‘nota’, con datos extras, que pueden ser contexto o información que desmienten lo que decía el tuit original.

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media

Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir

— Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023