Twitter se estrenará con DM encriptados, chat de voz y videollamadas

Elon Musk, anunció a través de su cuenta de Twitter, que la plataforma de microblogueo tendrá nuevas funciones; ahora los usuarios podrán enviar mensajes directos (DM) a cualquier trino que haga parte de un hilo y reaccionar con emojis.

Cabe recordar que Twitter solo permitía reaccionar al DM más reciente con algunos emojis. Sin embargo el anuncio no quedó sólo ahí, pues el magnate también anunció el lanzamiento “de los DM encriptados V1.0”, esto con el fin de que la plataforma crezca en “sofisticación rápidamente”.

Musk ha dicho que esta actualización no permitirá ver tus mensajes por ninguna razón, así le pusieran “una pistola en la cabeza”. Cabe mencionar que el empresario desde hace meses ha buscado lanzar esta versión de DM encriptados.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023