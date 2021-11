Twitter prohíbe subir fotos y videos privados de individuos sin su consentimiento

Twitter actualizó su política de privacidad, la cual aplicará para la mayoría de sus usuarios. Desde hoy, la plataforma prohibirá compartir fotos y videos privados sin el consentimiento de la persona que aparezca en el tuit. La medida no aplicará para las figuras públicas, debido a que la plataforma considera el interés mediático y noticioso que estas pueden suscitar. En este caso, la red social tendrá en cuenta factores como si dichas fotos o videos ya se habían compartido en otros medios. No obstante, si el contenido publicado tiene como fin amedrentar, acosar o amenazar a la personalidad en cuestión (y a cualquier usuario, en general), la aplicación tomará medidas de censura.

Hasta hace poco, las reglas en Twitter para proteger la privacidad de un usuario se limitaban a la información que se compartía a través de la red social. Por ejemplo, publicar datos personales de alguien más como su dirección, su número de teléfono, su número de documento de identificación, o sencillamente amenazar o motivar a otros para que expongan datos de este estilo, eran y siguen siendo motivos suficientes para que la plataforma tome cartas en el asunto.

Sharing images is an important part of folks’ experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021