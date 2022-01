Twitter copia a TikTok y comienza a probar las reacciones a tweets con videos

Las redes sociales quieren una porción del éxito de TikTok o al menos no quedarse por detrás de la app china; y la estrategia, lejos de orientarse a crear productos novedosos que sean más atractivos que los que ofrece la red de ByteDance, por lo visto se limita a simplemente, copiarla. Una de las funciones más atractivas que tiene TikTok es la de fijar mensajes en los videos y contestarlos por ese medio; tanto, que ya la han implementado los Reels de Instagram y también Pinterest. Sin embargo no son las únicas, pues Twitter anunció que también tendrá esa opción.

La nueva función se estrenó el pasado jueves 6 de enero solo para una pequeña cantidad de usuarios que desde ese día pueden encontrar una tercera opción a la hora de repostear un tuit. Esta permite reaccionar a una publicación con un video mediante el llamado ‘Tweet Take’.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022