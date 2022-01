Twitter quiere que hagas podcasts con Spaces: estas son las últimas novedades

Spaces, la herramienta de Twitter que comenzó como un canal adicional para compartir contenidos propios en audio en vivo, sigue preparando funciones más cercanas hacia las que se necesitan para la creación de podcasts. A través de una publicación en su cuenta oficial, desde la empresa dieron un pequeño abrebocas de algunas funciones que se integrarán en el transcurso de 2022.

Hace unos meses se había anunciado Spaces Recording: la opción que permitirá a los anfitriones de una sala de audio grabar sus sesiones, editarlos y compartirlos en las líneas de tiempo. Pues bien, con el adelanto publicado el 6 de enero, Twitter dejó ver que además de lo anterior, Spaces permitirá que, en el momento de publicar en un tuit dicha grabación, el creador de ese archivo pueda saber cuántas personas escucharon la conversación en vivo y cuántas escuchan la repetición.

we’ve been working on Spaces Recordings and if you’re a Host with access, you’ll now see how many listeners joined live AND how many people replayed the recording

let us know what you think! pic.twitter.com/RM70qK2vSL

— Spaces (@TwitterSpaces) January 6, 2022