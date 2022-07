Twitter comenzó a probar sus trinos colaborativos: así funcionarán

Twitter comenzó a probar una herramienta de la que ya había dado algunas pistas a finales del 2021. Se trata de una función que permitiría que dos perfiles sean coautores de un solo tuit y que ya comenzó a habilitarse en algunas cuentas por tiempo limitado.

Según los registros de las primeras experiencias, los trinos colaborativos se verán muy similares a su equivalente en Instagram. ¿Has visto aquellos contenidos en esta red social que, en lugar de usar etiquetas para mencionar a otro usuario, optan por las colaboraciones entre dos cuentas, de manera que las publicaciones aparecen de forma simultánea en ambos perfiles? Pues más o menos así luce el desarrollo de Twitter.

This is a CoTweet from me and Emma

— Kelly Vaughn (@kvlly) July 7, 2022