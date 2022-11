Twitter autenticará manualmente las cuentas ¿Cómo será el proceso?

El viernes 2 de diciembre, Twitter empezará con la verificación de cuentas. Elon Musk, reveló que el nuevo procedimiento de autenticación para evitar la suplantación, se hará de manera manual.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de la red social del pájaro azul, informó que el nuevo procedimiento para verificar identidades individuales para que no presenten problemas de suplantación, será “doloroso, pero necesario”.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Además, reveló que las marquillas verificadas se dividirán en distintos colores, según sea el caso. Dorado para empresas, gris para el gobierno y el azul original para cuentas individuales.

Los perfiles “individuales verificados tendrán la misma marca azul, ya que el límite de lo que constituye «notable» es demasiado subjetivo. Las personas pueden tener un pequeño logotipo secundario que muestre que pertenecen a una organización si esa organización los verifica”, explicó Musk

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.

Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.

Longer explanation next week.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022