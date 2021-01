Twitch banea de manera indefinida a Trump

El que Donald Trump ya no sea presidente de los Estados Unidos no significa que se haya terminado la temporada de eliminación de cuentas. El mismo día en que Joe Biden prestó el juramento, Twitch anunció que extenderá la eliminación de la cuenta de Trump de manera indefinida. Para aquellos menos cercanos a la plataforma de Amazon, se trata del servicio mejor conocido por ser la plataforma utilizada por millones de personas, principalmente, para la transmisión de videojuegos. Aunque el servicio no era particularmente utilizado por Trump, sí contaba con presencia en el servicio.

De manera sencilla, Twitch anunció que, como Twitter, había tomado la decisión de suspenderla de manera indefinida por el riesgo que suponía de fomentar la violencia. En un correo a The Verge, la plataforma expandió su repuesta. Allí aseguró que sus comentarios más recientes pueden ser considerados como peligrosos para su comunidad. Algo que viola la política de conducta del servicio.

“Las declaraciones del presidente continúan siendo interpretadas como llamados a la acción, y estamos tomando esta determinación para eliminar el daño potencial a nuestra comunidad y al público en general. Twitch tiene reglas claras que prohíben la conducta de odio, el acoso o la incitación a la violencia en nuestro servicio, y consideramos los eventos fuera del servicio al tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, los eventos de las últimas semanas han resaltado una brecha (en nuestras políticas) con respecto a la retórica que fomenta la violencia, independientemente de si se transmitió directamente o no en Twitch. Actualizaremos nuestras políticas como resultado de nuestra consideración de esta situación”.

Este último punto es importante. Hasta el momento, la plataforma solo consideraba al momento de suspender una cuenta elementos que se limitaban a su comportamiento dentro de Twitch. Esto quería decir que si un creador no realizaba comentarios racistas o incitaba a la violencia dentro Twitch, estaba en una zona ‘a salvo’. Ahora la plataforma podría considerar si un creador por fuera de esta plataforma comete acciones que violen su código de conducta para determinar una suspensión. Algo que se justificaría, pues es Twitch en primer lugar quien en la mayoría de casos le permite tener esta audiencia.

No es la única plataforma de video que ha incrementado la suspensión de Trump. YouTube anunció que extendió, aunque no de manera indefinida, las acciones tomadas contra el expresidente de los Estados Unidos. Así, solo Facebook permanece como la única plataforma en no anunciar nuevas acciones contra el presidente de los Estados Unidos. Las redes sociales de Zuckerberg anunciaron la suspensión de las cuentas durante las dos semanas siguientes a los eventos ocurridos en el capitolio.

