«Toma un descanso»: la nueva herramienta de Instagram llegará en diciembre

La anunciada función de Instagram que te sugerirá descansar de la red social después de haber pasado «demasiado» tiempo en ella, llegará en diciembre. El director de la compañía, Adam Mosseri, anunció este miércoles 10 de noviembre que actualmente la herramienta se está probando en la aplicación. La función es un intento por mitigar los señalamientos que pesan sobre la red social respecto a la salud mental y su relación con el tiempo que los usuarios invierten en ella.

La herramienta se llamará «Take a Break» o, en español, «Toma un descanso», y según Mosseri «hace lo que crees que hará» siempre y cuando seas tú quien la active. Una vez habilitada la función, podrás elegir cada cuánto quieres recibir la notificación de descanso. Las opciones variarán para que puedas decidir en qué momento recibir el mensaje: bien sea a los 10, a los 20 o hasta los 30 minutos de haber pasado de corrido dentro de la red social . ¿Será suficiente? Habrá que esperar a los resultados, pues datos como los arrojados desde Europa por el Estudio Anual de Redes Sociales 2021, estiman que el promedio del tiempo diario que se invierte en una red social como Instagram es de, aproximadamente, 1 hora y 28 minutos.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

