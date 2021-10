«Toma un descanso», la nueva función de Instagram para los más jóvenes

Horas y horas podemos pasar pegados a las redes sociales y sobre todo a Instagram, una de las apps más populares y con más usuarios en el mundo.

Pues bien, la red social propiedad de Facebook anunció que lanzará unas nuevas funciones especiales para hacerle frente a la cantidad de tiempo que pasan sus usuarios en la plataforma, sobre todo los adolescentes.

El anuncio lo hizo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg en el programa State of the Union de CNN.

El portavoz dijo que Facebook lanzará una función especial para Instagram con la que fomentarán que los jóvenes se tomen un descanso de la red social.

También presentarán una herramienta con la que quieren sugerir a los adolescentes alejarse de contenidos que se consideren poco «propicios para su bienestar».

Aunque Clegg no dio muchos detalles, explicó que los algoritmos de Instagram detectarán cuando un usuario lleva mucho tiempo viendo el mismo tipo de publicaciones, y «le darán un codazo para que miren otro contenido».

Asimismo, agregó que la compañía pausó los planes de implementar la plataforma “Instagram Kids” inicialmente pensada para usuarios de entre 10 y 12 años.

Por ahora no se conocen más detalles ni fechas de lanzamiento para ninguna de las dos funciones. Lo único es que un portavoz de Facebook confirmó a The Verge que las funciones «aún no se están probando, pero pronto lo harán».

Todos estos anuncios se dan en medio de la polémica por la filtración de documentos en los que se aseguró que Facebook no se preocupaba por la salud mental de sus usuarios. Además de apuntar a que la compañía incitaba a la división de opiniones y peleas.

Pues bien, ahora con esta nueva función de Instagram, la compañía le apuesta a todas las acusaciones y deja claro su cambio de rumbo: a partir de ahora te pondrán las cosas más sencillas si necesitas tomarte un respiro de Instagram.

Imagen: Archivo Enter.Co