Spaces: la función de Twitter ya está disponible para todos

La creación de contenidos en audio está en tendencia y Twitter lo sabe. Por eso, en medio de un año de novedades, el pasado 21 de octubre la red social anunció su última actualización: desde ahora, cualquier usuario de Twitter podrá iniciar una sala de audio en Spaces, sin necesidad de tener un mínimo de seguidores.

El anuncio, que se hizo realidad con seis meses de retraso, se hizo mediante la cuenta de soporte de la aplicación. Desde allí se han comunicado las últimas mejoras a esa sección que incluyen la posibilidad de compartir tuits en las conferencias, contar con un coanfitrión, activar subtítulos, permitir la participación simultánea de diez hablantes y reaccionar con emojis a las intervenciones.

One more mic check…the option to host a Space is now rolling out to everyone on Android and iOS!

New to Spaces? Here’s a thread to help you out… (1/7)

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 21, 2021