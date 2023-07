¿Se acabó la luna de miel? Threads también impone un límite de publicaciones vistas

O mueres como un héroe o vives lo suficiente como un villano… pero en este caso ni siquiera duró tanto en convertirse en un villano. Sin tan solo llevar un mes de funcionamiento Threads ya impuso un límite de visualizaciones diario para sus usuarios.

A través de su cuenta en Threads, Aman Mosseri (jefe de Twitter) anunció que la plataforma había comenzado a implementar este límite para poder combatir la llegada masiva de bots a la nueva red social:

“Los ataques spam han tenido un incremento así que vamos a tener que imponer un límite de publicaciones vistas más estricto, lo que significa más personas que de manera no intencionada verán sus cuentas limitadas (falsos positivos). Si eres una de estas personas, por favor háznoslo saber”.

Por supuesto, alguien fue derecho a Twitter a contarle el chisme a lo que Elon Musk respondió con una carcajada y llamando a Threads y meta ‘imitadores’.

It’s even more over than previously thought possible pic.twitter.com/8mI7mkZFav

— Ramp Capital Guy (@RampCapitalLLC) July 17, 2023