¿Responder a historias de Instagram con mensajes de voz?

Han pasado tan solo dos meses desde que conocimos la nueva propuesta de Instagram, darle ‘me gusta’ a las historias de tus amigos y conocidos; pero Meta no se queda quieto con las nuevas funciones que hacen más atractiva a la aplicación. Ahora, conocimos que los desarrolladores están trabajando en la opción de responder a las historias de Instagram con un mensaje de voz.

A través de su cuenta de Twitter, el analista Alessandro Paluzzi, publicó un pantallazo donde vemos nuevos botones en la interfaz de ‘stories’ en la red social. En la parte inferior derecha, dentro de la barra de respuestas vemos un nuevo icono de micrófono, desde donde podríamos enviar la nota de voz en respuesta a la publicación que queremos.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022