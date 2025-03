Quiso innovar con Teslas y terminó perdiendo su inversión: la historia de Piter Albeiro

Piter Albeiro (Alejandro Leiva), reconocido humorista colombiano, no solo ha construido una carrera sólida en el entretenimiento, sino que también ha explorado el mundo de los negocios. Su talento para la comedia lo ha llevado a escenarios internacionales, pero su visión empresarial lo ha impulsado a invertir en distintos sectores, con resultados variados.

Uno de sus emprendimientos más comentados fue su incursión en el negocio del alquiler de autos en Miami, una idea que prometía ser innovadora pero que terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza. La compra de diez vehículos Tesla, que parecía una apuesta segura, pronto demostró ser un desafío logístico y operativo, llevándolo a replantear su estrategia.

Un negocio que prometía, pero que no funcionó

Todo comenzó cuando comediante decidió invertir en el alquiler de autos para turistas en Miami, una ciudad donde el turismo y la movilidad juegan un papel clave. Con la creciente popularidad de los autos eléctricos y el auge de Tesla, el humorista pensó que esta podría ser una apuesta ganadora.

“Hice un negocio con una gente que representaba Tesla o algo así, compré 10”, explicó. Su idea era probar el modelo de alquiler durante seis meses antes de tomar una decisión definitiva. “Si funciona lo hago, y si no, devuelvo los carros y ya”, Piter Albeiro.

El planteamiento inicial parecía seguro, si la inversión resultaba rentable, podría expandir su flota y consolidar un negocio exitoso. Pero pronto se dio cuenta de que los autos eléctricos no eran la mejor opción para el tipo de clientes a los que apuntaba.

El humorista relató que, aunque los Tesla son tecnología de punta, los turistas que alquilaban los autos no estaban preparados para la experiencia de conducir un vehículo totalmente eléctrico.

“Casi que no aguanto ni los seis meses porque un carro como un Tesla en Miami no es un carro para hacer turismo“, afirmó. La mayoría de los clientes desconocían cómo operaba un auto eléctrico y, en muchos casos, no estaban dispuestos a adaptarse.

Uno de los mayores inconvenientes era la carga de los vehículos. “La gente llegaba al hotel y me llamaban: ‘Mira, fuimos los que rentamos el Tesla ayer. Es que llegamos al hotel y no tienen cargador’“, contó Albeiro.

La falta de infraestructura de carga adecuada se convirtió en un obstáculo insalvable. Aunque Tesla cuenta con supercargadores en distintas partes de la ciudad, los turistas no siempre encontraban una estación cercana y, si lo hacían, debían esperar varias horas para que el auto estuviera listo nuevamente.

“No puedes dejar que el carro se descargue menos del 20% porque si no, te puede tocar llamar una grúa”, explicó. Este problema hizo que muchos clientes se sintieran frustrados y descontentos con el servicio.

Pese a los inconvenientes, Albeiro reconoció que la experiencia le dejó una lección importante sobre el mercado y las necesidades de los clientes. “Afortunadamente, yo tengo cara, pero no soy tan bruto como parezco“, bromeó.

El negocio no prosperó, y al final, tuvo que deshacerse de los autos, aceptando que su inversión no había dado los resultados esperados. “Fue una buena idea en el papel, pero en la práctica, los clientes no estaban listos para ese cambio”, concluyó.

El caso de Piter Albeiro deja una lección clave para los emprendedores: una inversión no solo debe basarse en tendencias o tecnología innovadora, sino también en la viabilidad y en la adaptabilidad del mercado objetivo. En este caso, la falta de preparación de los turistas para manejar autos eléctricos y la infraestructura insuficiente en ciertos puntos de la ciudad jugaron en contra de lo que, en principio, parecía una apuesta segura.

Imagen: Montaje ENTER.CO