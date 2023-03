¿Quién es Haraldur Thorleifsson y por qué Elon Musk le ha pedido que regrese?

¿En qué momento el CEO de Twitter convirtió a su propia red social en un circo? La cuenta de Elon Musk inicio la semana con mucha actividad producto de un intercambio que el multimillonario tuvo con un ex empleado. Y aunque podría parecer una historia menor, lo cierto es que todos los detalles sobre la manera en la que Musk respondió y el pasado del empleado en cuestión dan una perfecta idea de los últimos meses del CEO y del caos que hoy se mantienen en la compañía.

En ENTER.CO hemos preparado una cronología de lo qué pasó:

Haraldur Thorleifsson, utilizando su cuenta en Twitter @iamharaldur, realiza una publicación tageando a Musk y pidiéndole confirmar si había sido despedido debido a que había perdido el acceso a su computador del trabajo. Thorleifsson aseguró que había intentado contactar con recursos humanos, pero no había recibido respuesta.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you’ll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023