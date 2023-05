Pronto podrás limitar todas las publicaciones de Instagram a tu lista de ‘Close Friends’

Instagram está integrando nuevas funciones de privacidad para las publicaciones. Si tienes una cuenta en la red social, seguramente conoces la opción de Close Friends. Con dicha función, se pueden limitar las publicaciones dentro de Instagram para que solo algunos de tus contactos puedan visualizarlos. Esto solo está disponible para las historias y para los reels en algunos países, hasta ahora.

Ahora, podrás excluir a los usuarios de Instagram de todas las publicaciones que hagas dentro de la red social. La información llegó por parte de Alessando Paluzzi, ingeniero inverso y desarrollador móvil. A través de un trino en Twitter, Paluzzi explicó que los usuarios podrán publicar fotos, videos y carruseles que estén dirigidas exclusivamente a la lista de ‘Close Friends’.

Por si no lo sabes, este listado puede ser modificado cuando lo desees. Allí puedes incluir a tus mejores amigos, familiares y amigos que desees, quienes podrán ver contenido exclusivo. En las historias de Instagram puedes elegir si publicar el contenido para todos los usuarios o solo para tu lista de ‘Close Friends’. Ahora, también podrás limitar la visualización en todas las publicaciones dentro de la red social.

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023