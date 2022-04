¿Por qué preocupa que Musk sea el dueño de Twitter?

La noticia de que Twitter finalmente accediera a la oferta de Elon Musk de comprar la empresa por US$ 44.000 millones ha recibido aplausos y rechazo. El hecho de que la red social sea ahora una empresa privada en donde todo el poder recae sobre los hombros de la persona más rica del mundo, ha generado divisiones no solo en los usuarios sino también en los mismos trabajadores de Twitter y en organismos de defensa de los Derechos Humanos.

«Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta al planeta entero», aseguró el CEO actual de la compañía, Parag Agrawal, quien fue uno de los primeros en manifestar públicamente su optimismo frente al cierre del negocio. Mientras tanto, The Verge señalaba que, por el otro lado, los empleados de la red social están divididos sobre todo por la incertidumbre de no saber, con exactitud, cuáles serán exactamente los cambios que se avecinan en el manejo de la plataforma.

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf

En Internet el panorama no cambia mucho. Hay usuarios que son indiferentes a la noticia, hay otros que manifiestan su admiración por Musk, y otros que ven con recelo el hecho de que el empresario, que con sus trinos es capaz de afectar el valor de acciones de diferentes empresas (comenzando por las suyas), pueda echar mano del algoritmo de la red social para hacer de ella una plataforma que se incline a beneficiar a los poderosos y al status quo.

Elon Musk told the United Nations he would give them $6 billion to end world hunger if they showed him a detailed plan of how they would use the money. They called his bluff and gave him their plan— and then they never got the money. Now he’s buying Twitter for $45 billion.

