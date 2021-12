¿Por qué aparezco activo en Facebook aunque no lo esté?

Si has estado trabajando, en reuniones o incluso durmiendo y has sido víctima de reclamos por estar activo en Facebook y no responder mensajes de tus amigos, o si te preguntan por qué pasas todo el día en la red social y esto te ha ocasionado problemas, debes conocer algunas de las razones por las que puedes aparecer activo, sin estar conectado, ya sea desde la aplicación o el navegador.

Burbujas del chat

Si tienes activa la función ‘Burbujas del chat’ de Facebook Messenger para dispositivos Android, que te permite chatear mientras usas otras aplicaciones, cada vez que alguien te escribe te aparece en pantalla una burbuja con la foto de tu contacto y si en lugar de leer y cerrarla decides dejarla merodeando por ahí, aparecerás activo en la red social o en su defecto ‘Activo (a) hace un minuto’. Recuerda deslizar las burbujas hasta el inferior de la pantalla para cerrarlas o desactiva esta opción.

Calendario de Eventos

Otra de las razones por las que puedes aparecer activo, es si permites que el calendario de tu dispositivo Android se sincronice con tu cuenta de Facebook. Así, cada vez que recibas una invitación, una notificación de que tus amigos asistirán a ciertos eventos o un recordatorio de cumpleaños, vas a aparecer conectado. Para desactivar esta opción debes ingresar al calendario, hacer clic en la opción ‘Gestionar calendarios’ y después desmarcar la cuenta de Facebook.

Te puede interesar: Cómo activar en Facebook la autenticación en dos pasos

Sesiones activas

Si has iniciado sesión desde el navegador de tu computador o de tu celular y has olvidado cerrar la sesión, es una de las razones más frecuentes por las que puedes aparecer activo para los demás, sin estar conectado. Para cerrar las sesiones activas, debes ingresar desde la aplicación, no del navegador, tocar el icono en la esquina superior derecha, buscar la opción ‘Configuración de la cuenta’, luego ‘Seguridad’ y ‘Dónde has iniciado sesión’, aquí te aparecerán tus sesiones activas y la opción para cerrarlas.

Bloquear el teléfono sin cerrar la app

Puede parecer una explicación algo absurda, pero cada vez que abres tu aplicación de Facebook o Facebook Messenger y luego bloqueas tu celular sin cerrarla, aparecerás activo. Recuerda cerrar la app cuando la uses, no es necesario que cierres sesión.

Imagen: Freepik