Podrás editar los tweets pero el historial de edición será público

Desde hace varios años los usuarios de Twitter han pedido incansablemente a la red social que creen un botón o función para editar tweets. Aunque a principios de año se rumoraba acerca de la creación de dicha opción, fue solo cuando Elon Musk twitteó acerca de un posible botón de edición que Twitter se decidió a anunciar que estaban trabajando en él.

Sin embargo, lamentamos ser portadores de malas noticias, pero, el botón de edición no funcionará como todos pensamos. En la práctica, no podrás editar trinos ya publicados, más bien podrás crear nuevos basado en los que ya escribiste…o algo así.

La investigadora Jane Manchun Wong habló a través de su cuenta de Twitter sobre el mecanismo de edición de tweets. “El enfoque de Twitter para editar tweets parece no cambiar. En vez de cambiar el texto en el mismo tuit (con el mismo ID); la plataforma crea un nuevo tweet con el contenido modificado, así como una lista de tweets antiguos que precedieron a este”.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022