No, TikTok (asegura que) no está robando tus contraseñas

Recientemente, Felix Krause, un desarrollador que trabajó para Google y Twitter advirtió que la popular red social china, TikTok, ponía en riesgo los teléfonos iPhone. En un hilo de Twitter Krause afirmó que la aplicación en su versión para iOS contiene un código que le permite a la empresa acceder a cierta información personal que tú no has autorizado. Ahora, desde la red social rompieron el silencio y dicen que esto es falso.

🔥 New Post: Announcing InAppBrowser – see what JavaScript commands get injected through an in-app browser

👀 TikTok, when opening any website in their app, injects tracking code that can monitor all keystrokes, including passwords, and all taps.https://t.co/TxN1ezZX71 pic.twitter.com/pQcX5vrEXc

— Felix Krause (@KrauseFx) August 18, 2022