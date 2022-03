Este fin de semana me encontré con una nota muy curiosa en el tiempo titulada como “WhatsApp podría cerrar su cuenta a finales de este mes, ¿por qué?”. Aunque el click bait era obvio, decidí entrar en el caso que alguna actualización en las políticas de la compañía sobre la privacidad de datos o la aceptación de términos hubiera cambiado. Y no. No tenía nada que ver con eso. Ante el pánico del titular y la urgencia de tráfico el portal optó por realizar una nota recordando normas viejas y entregando poco contexto que me ayudara a entender por qué mi cuenta de WhatsApp estaría en riesgo el próximo mes.

Así que en un ejercicio de claridad decidí dedicar mi lunes festivo a explorar los términos y condiciones de WhatsApp para decirte, de manera clara: no, no vas a perder tu cuenta de WhatsApp el próximo mes.

¿Cuánto tiempo puede permanecer una cuenta inactiva?

El artículo asegura que WhatsApp tiene un tiempo después del cual elimina cuentas inactivas. Lo que no deja claro, es que no es necesario ‘mandar uno que otro mensaje’. Las políticas aseguran que las cuentas inactivas son aquellas han pasado 120 días sin actividad. Pero actividad no significa mandar mensajes, sino que solo basta haber ingresado a la aplicación en este tiempo y, esto es lo importante, WhatsApp considera como activa una cuenta que esté conectada a Internet y que reciba mensajes: es decir que es muy difícil que una cuenta se considere como inactiva a menos de que literalmente el perfil no haya sido conectado a un dispositivo en tres meses.

Apps modificadas

Desde hace años WhatsApp ha advertido a sus usuarios el no utilizar apps adicionales para modificar las funciones en la aplicación. Lo que tiene sentido, pues la mayoría existen para compensar funciones que la app de mensajería ya tiene. ¿Puede cerrar WhatsApp tu cuenta por utilizar versiones modificadas? Sí, pero este cambio no es nuevo y a menudo las cuentas dejan de funcionar principalmente porque ya no son compatibles con el servicio de mensajería.

Spam, bloqueos y fake news

Estos tres puntos en particular me molestaron, porque poco dicen y mucho pánico generan.

Primero: WhatsApp siempre ha tenido políticas para cerrar cuentas que violen sus términos y condiciones. Así que, una vez más, no es un cambio que sea nuevo ni tampoco una regla que se aplique a la ciega.

En el caso del Spam, por ejemplo, WhatsApp hoy cuenta con funciones que detectan el spam automático y este es considerado como algo mucho peor que simplemente la tía que envía la misma cadena sobre cómo Petro nos va a volver Venezuela, estamos hablando de cuentas que envían cientos de mensajes de manera simultánea a números que no están en sus contactos. Por acá también están las fake news. Esa misma tía que también compartió la noticia sobre cómo Rusia nos va a invadir… ella seguirá con WhatsApp el próximo mes.

Con respecto a los bloqueos es similar. ‘Varías cuentas bloqueadas’ es bastante vago. Lo cierto es que no basta con uno o dos bloqueos. Se necesitan decenas de bloqueo en el periodo del mismo día para que se aplique una suspensión.

