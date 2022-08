Meta ya no quiere copiar a TikTok, ahora va por Twitch

Es bien sabido que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha integrado diversas funciones en sus plataformas que se asemejan cada vez más a TikTok. Curiosamente, la nueva filtración demuestra que han cambiado su foco de TikTok a Twitch. Según un informe presentado por Business Insider, Meta estaría trabajando en una plataforma llamada Super que, en esencia es igual a Twitch.

La noticia se conoció luego de que algunos influenciadores hablaron con Business Insider para comentar que Meta los había contactado para probar la plataforma. Así mismo, un portavoz de Meta confirmó al medio que Super, el nuevo producto de Meta no forma parte (al menos aún) de Faceook, Instagram o algún otro producto de la compañía.

Pero, esta no es la primera vez que se habla sobre Super. En el 2020, Bloomberg informó que la herramienta estaba en desarrollo como una suerte de Cameo, la plataforma donde puedes tener videollamadas con celebridades y videos personalizados. Aunque algunas de estas características parecen haberse mantenido como tomar selfies con los creadores, la plataforma apunta más a una interfaz y funcionamiento tipo Twitch.

Según los informes, Super permitiría a los creadores monetizar sus transmisiones en vivo al igual que Twitch por medio de marketing, donaciones,etc. Por otra parte, los seguidores podrían pagar por funciones adicionales, suscripciones y donaciones a su influenciador favorito. Todo indica que el creador podría quedarse (por el momento) con el 100 por ciento de las ganancias de sus transmisiones. Así mismo, la plataforma cuenta con diseños de video integrados, por lo que los creadores no necesitarán muchos conocimientos técnicos para configurar su transmisión en vivo.

De hecho, el sitio web ya se puede visitar en algunos países, lastimosamente, no está disponible en Latinoamérica. No obstante, en el pie de página del portal, se puede leer “por NPE Team de Meta”; NPE hace referencia a New Product Experimentation, el equipo de desarrolladores de la compañía que se encargan de lanzar nuevas aplicaciones. Aunque no hay más información sobre Meta en el sitio, lo que más genera curiosidad es que sí se menciona a TikTok. La plataforma describe cómo se puede transmitir simultáneamente su en TikTok Live. ¿Cuál será el as bajo la manga de Meta con Super?

Imagen: Montaje ENTER.CO